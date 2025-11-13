Шольц: Финансовая помощь Украине стала причиной краха моего правительства

Шольц считает, что если бы удалось найти эти средства, превысив установленный лимит «долгового тормоза», то правительственного кризиса удалось бы избежать. Он отметил, что не удалось достичь соглашения по финансированию Киева, что привело к прекращению работы кабмина по его инициативе. В качестве альтернативы предлагалось сокращение расходов для граждан или уменьшение инвестиций, но для этого, по словам Шольца, не было оснований.