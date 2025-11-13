Ричмонд
Шольц: Финансовая помощь Украине стала причиной краха моего правительства

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос финансовой поддержки Украины стал причиной краха его правительства. В интервью изданию Die Zeit политик сообщил, что раскол в кабинете министров произошел из-за разногласий по поводу выделения около 15 миллиардов евро на дополнительные меры по поддержке Украины и ее граждан в ФРГ.

Шольц считает, что если бы удалось найти эти средства, превысив установленный лимит «долгового тормоза», то правительственного кризиса удалось бы избежать. Он отметил, что не удалось достичь соглашения по финансированию Киева, что привело к прекращению работы кабмина по его инициативе. В качестве альтернативы предлагалось сокращение расходов для граждан или уменьшение инвестиций, но для этого, по словам Шольца, не было оснований.

Экс-канцлер также отметил ироничность ситуации, связанную с тем, что после выборов была принята поправка к основному закону, позволяющая направить около 500 миллиардов евро на инфраструктуру и, предположительно, столько же на оборону в течение двенадцати лет, говорится в статье.

Ранее в СМИ писали, что политика бывшего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и канцлера Фридриха Мерца по отношению к конфликту в секторе Газа привела к тому, что Германия утратила влияние на мировой арене.

