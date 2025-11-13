В Башкирии потеплеет до +9 градусов

Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Сегодня, 13 ноября, значительных осадков не ожидается, днем в западных районах возможны мокрый снег и дождь. В отдельных районах вероятны туман и гололед, на автодорогах — гололедица. Температура днем составит 0…+5°.
В пятницу, 14 ноября, существенных осадков не ожидается, в северных районах республики — небольшой дождь. Ветер южного направления умеренный. Температура ночью 0…+5° (при прояснениях до −5°), днём +4…+9°.
В субботу, 15 ноября, осадков не ожидается, в северных районах — небольшой дождь. Ветер южного направления умеренный, местами возможны сильные порывы. Температура ночью 0…+5° (при прояснениях до −5°), днём +4…+9°.
