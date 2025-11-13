Океанолог Таврический объяснил появление гигантских комков слизи в океане

«Микроорганизмы или бывают такие скопления поросли, которые собираются в один большой шар с мягкой оболочкой. Это обычно синеватый шар, который может менять форму. Они собираются в океанах и бывают в диаметре до двух-трех метров. Шары такие большие и красивые. Это одна из форм жизни», — отметил Таврический.