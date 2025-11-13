Океанолог Таврический объяснил появление гигантских комков слизи в океане

Обнаруженные в Тихом океане большие комки ярко-голубой слизи могут быть микроорганизмами или скоплениями рыбной поросли, сообщил в беседе с aif.ru член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.
Напомним, 10 ноября стало известно, что ученые обнаружили загадочные признаки жизни в голубой слизи вблизи Марианской впадины на глубине около трёх километров.
По данным ученых, найденные живые организмы получают энергию за счет окисления метана с потреблением сульфата, что приводит к образованию сероводорода. Условия их жизни могут напоминать среды, где могла возникнуть первобытная жизнь.
«Микроорганизмы или бывают такие скопления поросли, которые собираются в один большой шар с мягкой оболочкой. Это обычно синеватый шар, который может менять форму. Они собираются в океанах и бывают в диаметре до двух-трех метров. Шары такие большие и красивые. Это одна из форм жизни», — отметил Таврический.
Специалист добавил, что в природе многое меняется с изменением климата.
«Не стоит удивляться. Как говорили древние люди: “Нет ничего нового под солнцем”. Все уже было. Хотя с изменением климата картина меняется, изменяются параметры течений, например. Малейшее изменение в океане все меняет. Да еще и человек постоянно вмешивается», — добавил специалист.
Ранее Таврический сказал, как переносящие чуму мраморные раки попали в Крым.