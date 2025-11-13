В Хабаровском крае остро не хватает врачей и продавцов магазинов

В целом по краю уровень конкуренции за рабочие места составил 4,5 резюме на вакансию, что ниже среднероссийских показателей и означает, что работодатели могут выбирать среди множества кандидатов. Наиболее востребованы также специалисты в производстве, строительстве и сфере услуг, а вот беловоротничковые позиции — в консалтинге, маркетинге и медиа — остаются перегруженными соискателями: на одну вакансию приходится до 38 резюме.