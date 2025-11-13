Ричмонд
В Хабаровском крае остро не хватает врачей и продавцов магазинов

Эксперты подвели итоги октября и оценили баланс резюме и вакансий в регионе.

Источник: Freepik

По итогам октября на рынке труда Хабаровского края сохраняется дефицит специалистов в медицине и розничной торговле, сообщает hh.ru.

В Хабаровском крае сохраняется дефицит кадров в медицине и розничной торговле, хотя в целом на местном рынке труда наблюдается достаточное количество соискателей, сообщаеют эксперты hh.ru.

Проанализировав данные по октябрю 2025 года они выяснили, что на одну вакансию в сфере «Медицина и фармацевтика» приходится всего 1,7 резюме, а в розничной торговле — 2,0. Для сравнения, по России в среднем на вакансию претендуют 7,3 соискателя.

В целом по краю уровень конкуренции за рабочие места составил 4,5 резюме на вакансию, что ниже среднероссийских показателей и означает, что работодатели могут выбирать среди множества кандидатов. Наиболее востребованы также специалисты в производстве, строительстве и сфере услуг, а вот беловоротничковые позиции — в консалтинге, маркетинге и медиа — остаются перегруженными соискателями: на одну вакансию приходится до 38 резюме.

Эксперты отмечают: чтобы получить желаемую работу в конкурентных сферах, соискателям важно повышать профессиональные навыки и следить, чтобы они соответствовали запросам работодателей.