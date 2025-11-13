Стало известно, что в одной стране полицейские готовы задержать Канье Уэста

В феврале журналист Пирс Морган в соцсети X попросил Илона Маска обратить внимание на публикации Уэста. Тогда в аккаунте исполнителя появилось много постов, где он называл себя расистом и нацистом, говорил о симпатии к Гитлеру, утверждал, что контролирует свою жену Бьянку Цензори и не доверяет друзьям-евреям. Позже записи удалили.