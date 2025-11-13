Ричмонд
Стало известно, что в одной стране полицейские готовы задержать Канье Уэста

В Бразилии готовы арестовать Канье Уэста, об этом пишет издание Poder.

В Бразилии готовы арестовать Канье Уэста, об этом пишет издание Poder. Прокурор Сан-Паулу распорядилась задействовать полицию, если на концерте артист исполнит трек Heil Hitler, где, по словам журналистов, есть нацистские заявления.

Ранее мэр Сан-Паулу уже говорил, что хочет запретить его выступления в городе из-за содержания песен. Из-за этого организаторам пришлось искать новое место. Уэст получил аванс не меньше пяти миллионов долларов, но команда всё равно сталкивается с трудностями при поиске площадки.

В феврале журналист Пирс Морган в соцсети X попросил Илона Маска обратить внимание на публикации Уэста. Тогда в аккаунте исполнителя появилось много постов, где он называл себя расистом и нацистом, говорил о симпатии к Гитлеру, утверждал, что контролирует свою жену Бьянку Цензори и не доверяет друзьям-евреям. Позже записи удалили.

В тот же день российский дизайнер Гоша Рубчинский прекратил работу с брендом Yeezy, который принадлежит Уэсту, и заявил, что продолжит развивать идеи творческой свободы.

