Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Ачинска скончалась после взрыва в квартире баллончика от тараканов

Сегодня ночью в ачинской больнице скончалась 71-летняя пенсионерка, которая пострадала, когда в ее квартире взорвался баллончик со средством от насекомых.

Источник: Reuters

Женщину госпитализировали с ожогами и баротравмой от взрывной волны. Инцидент произошел накануне вечером в пятиэтажном доме в микрорайоне 3-й Привокзальный Ачинска. По данным следствия, взорвался баллончик с инсектицидным средством китайского производства.

В результате взрыва снесло стену в соседнюю квартиру и частично выбило окна. Однако наибольшую опасность представляла взрывная волна и огонь, от которых пострадала 71-летняя пенсионерка.

Другие жильцы дома не пострадали, а квартиры и сам дом остались неповрежденными, так как он не газифицирован. Следователи предполагают, что причиной взрыва стало перегревание баллончика, который находился рядом с термопотом. Сам термопот при этом остался цел.

Прокуратура и региональный главк СК РФ проводят проверку по данному инциденту.