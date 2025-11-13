Жительница Ачинска скончалась после взрыва в квартире баллончика от тараканов

Женщину госпитализировали с ожогами и баротравмой от взрывной волны. Инцидент произошел накануне вечером в пятиэтажном доме в микрорайоне 3-й Привокзальный Ачинска. По данным следствия, взорвался баллончик с инсектицидным средством китайского производства.
В результате взрыва снесло стену в соседнюю квартиру и частично выбило окна. Однако наибольшую опасность представляла взрывная волна и огонь, от которых пострадала 71-летняя пенсионерка.
Другие жильцы дома не пострадали, а квартиры и сам дом остались неповрежденными, так как он не газифицирован. Следователи предполагают, что причиной взрыва стало перегревание баллончика, который находился рядом с термопотом. Сам термопот при этом остался цел.
Прокуратура и региональный главк СК РФ проводят проверку по данному инциденту.