В 2026 году в школе № 12 села Шаманка Шелеховского района начнется капремонт

Ответ по началу работ жительнице муниципалитета был дан в рамках прямой линии Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Женщина сообщила, что в школе учатся 165 детей из трех сел, есть династия учителей, и в этом году образовательная организация будет отмечать 90-летний юбилей.