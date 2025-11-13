«Не обо всех каналах стоит говорить публично»: в Финляндии рассказали о возобновлении диалога с Москвой

В Хельсинки рассказали о возобновлении диалога с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность, что переговоры о международных отношениях с РФ когда-нибудь будут восстановлены. Об этом он рассказал в интервью изданию Yle.
«В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично», — резюмировал Стубб в разговоре с прессой.
По словам Стубба, эта тема обсуждалась с европейскими лидерами последние полтора года. Он подчеркнул, что любые контакты Европы с Россией должны быть согласованными.
Ранее в Кремле заявляли, что Россия открыта для диалога с любой страной, даже недружественной. Но чтобы начинать разговор с Москвой, нужно слышать позицию России, а не навязывать свои условия.