«Не обо всех каналах стоит говорить публично»: в Финляндии рассказали о возобновлении диалога с Москвой

Президент Финляндии Стубб допустил возобновление диалога с РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Хельсинки рассказали о возобновлении диалога с Россией. Президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность, что переговоры о международных отношениях с РФ когда-нибудь будут восстановлены. Об этом он рассказал в интервью изданию Yle.

«В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично», — резюмировал Стубб в разговоре с прессой.

По словам Стубба, эта тема обсуждалась с европейскими лидерами последние полтора года. Он подчеркнул, что любые контакты Европы с Россией должны быть согласованными.

Ранее в Кремле заявляли, что Россия открыта для диалога с любой страной, даже недружественной. Но чтобы начинать разговор с Москвой, нужно слышать позицию России, а не навязывать свои условия.