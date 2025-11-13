Землепользователи в Хабаровском крае создавали риск возникновения пожаров

В Хабаровском крае владельцев сельскохозяйственных земель привлекли к ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. Речь идет о земельных участках в Бикинском и Вяземском районах. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Проверка Россельхознадзора выявила, что 23 земельных участка общей площадью более 7,3 тысячи гектаров не использовались по назначению и полностью заросли деревьями, кустарниками и сорняками. Такие заросшие территории особенно опасны в пожарном отношении — сухая растительность легко воспламеняется и способствует быстрому распространению огня.
Информация о нарушениях была передана в природоохранную прокуратуру. По итогам рассмотрения представления вынесены Министерству имущества Хабаровского края и сельскохозяйственной компании «Союз», которые являются владельцами этих земель.
Всего с начала 2025 года в Хабаровском крае проведено 163 проверки сельскохозяйственных земель. На площади более девять тысяч гектаров выявлены нарушения, причем 7,9 тысячи гектаров оказались заброшенными и заросшими сорняками.