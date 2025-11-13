Землепользователи в Хабаровском крае создавали риск возникновения пожаров

Проверка Россельхознадзора выявила, что 23 земельных участка общей площадью более 7,3 тысячи гектаров не использовались по назначению и полностью заросли деревьями, кустарниками и сорняками. Такие заросшие территории особенно опасны в пожарном отношении — сухая растительность легко воспламеняется и способствует быстрому распространению огня.