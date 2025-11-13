В России предложили оценивать загрязненность городов по снегогрязевой пульпе

«Количество этих металлов в снегогрязевой пульпе оказалось в несколько раз выше, чем в снеге. Это связано с тем, что пульпа накапливает загрязняющие вещества, поступающие не только из воздуха, но и с дорожных покрытий. При этом ни в одном из городов концентрации исследуемых металлов не превысили предельно допустимых норм. В частности, содержание хрома в снеге и снегогрязевой пульпе в Алапаевске и Качканаре было в десятки раз ниже, чем в других городах мира, например Саппоро (Япония) и Риге (Латвия)», — говорится в исследовании.