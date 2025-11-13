В Красноярском крае для детей-водителей провели образовательную кампанию «Движ по правилам»

Мероприятия были проведены с 686 детьми автолюбителей, с 808 молодыми велосипедистами и с 678 водителями СИМ. Всего в образовательных мероприятиях приняли участие больше 100 тысяч человек.
Также за этот период автоинспекторы зафиксировали 922 нарушений ПДД со стороны несовершеннолетних водителей: водителей мототранспорта — 664, водителей велотранспорта — 120, водителей СИМ — 138.
В результате составлено 717 административных материалов: 584 на водителей мототранспорта, 49 — на велосипедистов, 84 — на водителей СИМ, сообщают в краевой Госавтоинспекции.