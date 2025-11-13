В Красноярском крае для детей-водителей провели образовательную кампанию «Движ по правилам»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 мая по 15 октября в Красноярском крае сотрудниками Госавтоинспекции была проведена масштабная кампания «Движ по правилам», направленная на профилактику ДТП с участием детей-водителей. Основной акцент был сделан на правилах управления мото-, велотранспортом и СИМ.