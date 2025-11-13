Томские архитекторы представили проект парка «Патриот» в Хабаровске

— Ключевая особенность проекта — детская железная дорога с вокзалом и станцией, — рассказал Василий Рыбаков. — Мы протянули пути по всему контуру парка. А заброшенные водоёмы преобразовали в озёра с пирсами и лодочной станцией, их разместят в районе естественного понижения ландшафта.