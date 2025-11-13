Томские архитекторы представили проект парка «Патриот» в Хабаровске

В Железнодорожном районе Хабаровска города к западу от улицы Промышленной появится парк «Патриот». Восточный военный округ передает под него земли, которые принадлежали Министерству обороны, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Конкурс на разработку концепции выиграло томское архитектурное бюро Василия Рыбакова. За месяц архитекторы создали план развития парка с пятью тематическими зонами, оборудованными остановками и парковками, несколькими въездами и пешими входами.
По замыслу архитекторов, центральной фигурой комплекса станет мемориальная стела, окружённая спиральными подступами.
Парк будет разбит на несколько тематических зон, там предполагаются детская, спортивная, торговая и парковая территории, а также зоны патриотического воспитания площадью 15 гектаров. В последней расположены детский железнодорожный центр, аллея победы, экспозиции музеев, сцена, тир и партизанская деревня.
— Ключевая особенность проекта — детская железная дорога с вокзалом и станцией, — рассказал Василий Рыбаков. — Мы протянули пути по всему контуру парка. А заброшенные водоёмы преобразовали в озёра с пирсами и лодочной станцией, их разместят в районе естественного понижения ландшафта.
По признанию архитектора, они решили сделать парк для самых разных посетителей. Гости могут почтить память героев Хабаровска и познакомиться с историей родного края, провести день на аттракционах.
Территория организована так, чтобы сохранить привычные для жителей тропинки и оставить большую часть леса с возможностью посадки новых деревьев.
Архитекторы предусмотрели спортивно-реабилитационный центр с ледовой ареной, места для торговых павильонов и ярмарки на 500 теремов, скейтпарк, автодром и другие площадки активного отдыха.