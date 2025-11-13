Раевский оценил фото Брижит Макрон в купальнике на фоне слухов о ее поле

«Следы фотошопа определить чаще всего можно, когда вручную что-то пририсовали к имеющемуся изображению, потому что-то, что пририсовано, обычно имеет другие характеристики в плане графики, цветов, насыщенности. А что касается определения дипфейков, с этим гораздо сложнее. Потому что когда картинку обрабатывает нейросеть, она учитывает все эти параметры. На сегодняшний день автоматически определить, является ли это изображение дипфейком или нет, пока, скорее всего, невозможно», — отметил эксперт.