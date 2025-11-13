Раевский оценил фото Брижит Макрон в купальнике на фоне слухов о ее поле

Подлинность фото, на котором супруга президента Франции Эммануэля Макрона — Брижит — изображена в купальнике, можно будет определить в рамках судебного заседания, но только если это не дипфейк, сообщил в беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
Напомним, в Париже проходит процесс по делу о кибербуллинге Брижит Макрон. Во время одного из заседаний всплыло старое фото Макрон в купальнике, которое один из ответчиков положил на стол перед судьей в качестве доказательства того, что первая леди на самом деле мужчина*.
Речь идет о снимке, где Брижит в августе 2024 года отдыхает на яхте в Брегансоне. Подлинный ли это снимок — пока не известно.
Раевский, комментируя эту ситуацию, отметил, что в случае применения для создания изображения фотошопа, следы недостоверности снимка можно будет определить, а вот если это дипфейк — то с проверкой подлинности возникнут проблемы.
«Следы фотошопа определить чаще всего можно, когда вручную что-то пририсовали к имеющемуся изображению, потому что-то, что пририсовано, обычно имеет другие характеристики в плане графики, цветов, насыщенности. А что касается определения дипфейков, с этим гораздо сложнее. Потому что когда картинку обрабатывает нейросеть, она учитывает все эти параметры. На сегодняшний день автоматически определить, является ли это изображение дипфейком или нет, пока, скорее всего, невозможно», — отметил эксперт.
Ранее психотерапевт Панкратов заявил о депрессивном состоянии жены Макрона.
* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.