Тайник Усольцевых: СК ответил, как новые детали повлияют на поиски семьи

Загадочное исчезновение семьи Усольцевых в красноярской тайге продолжает оставаться в центре внимания. История, обросшая множеством версий и домыслов, получила новое развитие. Следственный комитет официально подтвердил информацию о крупной сумме денег, обнаруженной в автомобиле пропавших, и пояснил, кому, по версии следствия, принадлежат эти средства.
Новая находка.
В бардачке автомобиля семьи Усольцевых следователи обнаружили 300 тысяч рублей наличными. Эта информация, ставшая достоянием общественности лишь накануне, дала почву для новых спекуляций. Однако в правоохранительных органах призывают не торопиться с выводами.
Пресс-секретарь Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова в эксклюзивном комментарии для aif.ru внесла ясность в этот вопрос.
«В автомобиле Усольцевых действительно были обнаружены 300 тысяч рублей. Но произошло это еще давно, как только нашли их машину. Деньги обнаружили в ходе осмотра авто», — сообщила представитель ведомства.
Версия следствия: чьи это деньги?
Кому принадлежали эти деньги? Могла ли эта сумма стать мотивом для преступления? Или же она указывает на то, что семья не планировала надолго исчезать?
По словам Юлии Арбузовой, у следствия есть вполне определенное мнение на этот счет. «Следователи предполагают, что деньги принадлежат семье, скорее всего, хозяину», — отметила пресс-секретарь.
Таким образом, официальная версия склоняется к тому, что наличные принадлежали самому Сергею Усольцеву.
Влияние новой улики на расследование.
Многие могли подумать, что такая весомая улика, как крупная сумма денег, оставленная в машине, должна дать следователям новые зацепки. Однако, как пояснила Арбузова, на расследование этот факт никак не повлиял.
Объяснение этому простое и логичное. Собеседник издания еще раз уточнила: «300 тысяч рублей были найдены еще на первоначальном этапе следствия…».
То есть, эта информация была учтена и проанализирована сразу, и она не привела к каким-то кардинальным поворотам в деле. Для правоохранителей это лишь одна из деталей общей картины, которая, увы, пока не прояснила судьбу пропавших.
Что еще нашли в автомобиле?
Помимо денег, осмотр автомобиля Усольцевых позволил обнаружить и другие вещи. «Также в машине были найдены личные вещи, паспорт», — отметила Юлия Арбузова.
Находка паспорта косвенно свидетельствует против версии о побеге семьи. Обычно люди, собирающиеся начать жизнь с чистого листа, берут с собой такие важные документы.
Хроника трагедии: что известно о исчезновении Усольцевых?
Напомним, что предприниматель Сергей Усольцев из Железногорска, его супруга Ирина и их пятилетняя дочка Арина пропали 28 сентября во время поездки в Кутурчинское Белогорье.
Активные поиски с привлечением волонтеров, профессиональных спасателей, кинологов со служебными собаками и специальной техники длились почти две недели. Прочесывались километры труднопроходимой тайги, но ни одного следа пропавших так и не было обнаружено. Они буквально растворились в лесу.
Отсутствие каких-либо зацепок — тел, личных вещей, следов борьбы — и породило множество версий: от трагической случайности (заблудились, травмировались) до криминального следа и намеренной инсценировки.