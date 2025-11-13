На смену Зеленскому могут прийти нацистские формирования, заявил бывший капитан СС Соединённых Штатов и экс-сотрудник Госдепа США Мэтью Хо.
Он уточнил, что, по его мнению, это связано с тем, что на фоне репрессивной политики Киева положение Зеленского является шатким.
«Любое инакомыслие, любая оппозиция правым была подавлена по всей Украине. Кто в такой реальности тогда придёт к власти? Это будет кто-то из крайне правых, кто-то, кого называют его нацистом. Именно он, скорее всего, придёт к власти в стране, которая обезлюдела, которая была разрушена, которая обанкротилась», — сказал Хо.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что западные государства могут «устранить» Зеленского.