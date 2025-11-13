Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-сотрудник Госдепа Хо: Зеленского могут сменить нацистские формирования

Экс-капитан ВС США уточнил, что Украина разрушена и обанкротилась.

Источник: Аргументы и факты

На смену Зеленскому могут прийти нацистские формирования, заявил бывший капитан СС Соединённых Штатов и экс-сотрудник Госдепа США Мэтью Хо.

Он уточнил, что, по его мнению, это связано с тем, что на фоне репрессивной политики Киева положение Зеленского является шатким.

«Любое инакомыслие, любая оппозиция правым была подавлена по всей Украине. Кто в такой реальности тогда придёт к власти? Это будет кто-то из крайне правых, кто-то, кого называют его нацистом. Именно он, скорее всего, придёт к власти в стране, которая обезлюдела, которая была разрушена, которая обанкротилась», — сказал Хо.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что западные государства могут «устранить» Зеленского.