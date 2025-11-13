У свердловского застройщика, сдавшего силовикам экс-мэра, арестовали имущество: список

Мамедов признавался, что жаловался на Пильникова в силовые структуры. Последний был задержан в начале декабря 2024-го. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. На допросах Пильников вину признал. Суд назначил ему десять лет лишения свободы, но позже тюремный срок сократили на два года. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.