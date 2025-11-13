У свердловского застройщика, сдавшего силовикам экс-мэра, арестовали имущество: список

Сарраф Мамедов уже получил приговор, но против него возбудили новое дело.
Суд арестовал счета осужденного учредителя свердловской строительной компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, против которого недавно возбудили новое уголовное дело. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительной среде.
По его словам, у Мамедова под арестом находятся личные банковские счета, два автомобиля, две московские квартиры, счета его компании и офис в Екатеринбурге. Известно, что бизнесмен обжаловал арест. Апелляцию рассматривают в облсуде.
Как писало URA.RU, Мамедова задержали в феврале по обвинению во взятке в 6,3 млн рублей экс-мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. Защита говорила корреспонденту, что Пильников якобы вымогал деньги у Мамедова. Но летом Саррафа приговорили к лишению свободы.
Мамедов признавался, что жаловался на Пильникова в силовые структуры. Последний был задержан в начале декабря 2024-го. Вскоре его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. На допросах Пильников вину признал. Суд назначил ему десять лет лишения свободы, но позже тюремный срок сократили на два года. Все новости о коррупции в дегтярской администрации — в сюжете URA.RU.
В конце сентября стало известно, что против Мамедова возбудили новое дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По словам источника URA.RU, оно связано с квартирами для сирот, которые «Жилые кварталы» возводили в регионе. Следствие считает, что работы якобы проводились по завышенной цене.
«По версии следствия, компания “Жилые кварталы” продавала квартиры ГКУ СО “Фонд жилищного строительства”. Однако стоимость была завышена на 30%. Разница якобы шла в карман Мамедову», — рассказывал собеседник агентства. В областном СУ СК тему не комментируют.