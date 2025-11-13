УЕФА принял решение по матчу Казахстан — Бельгия

Матч, как и планировалось, состоится на стадионе «Астана Арена». Стадион крытый, поэтому, несмотря на осадки и минусовую температуру, ожидается, что игра пройдет в комфортных условиях.
Менеджер по здоровью и работоспособности Королевской бельгийской футбольной ассоциации Стивен Пробст заявил, что все необходимые меры приняты. «Преимущество в том, что стадион в Астане будет крытым. Это подтвердил нам УЕФА. Благодаря этому ощущаемая температура будет около 12 градусов», — отметил он.
Напомним, команды встретятся 15 ноября в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года. Матч на «Астана Арене» начнется в 19:00 по местному времени. Для казахстанцев это будет последняя игра в отборочном цикле — команда потеряла шансы на выход на чемпионат мира.
Ранее в КФФ заявляли, что все билеты на предстоящий матч уже распроданы.