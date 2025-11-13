Ричмонд
УЕФА принял решение по матчу Казахстан — Бельгия

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что матч между Казахстаном и Бельгией пройдет в Астане, несмотря на погодные условия, передает Sports.kz.

Источник: Nur.kz

Матч, как и планировалось, состоится на стадионе «Астана Арена». Стадион крытый, поэтому, несмотря на осадки и минусовую температуру, ожидается, что игра пройдет в комфортных условиях.

Менеджер по здоровью и работоспособности Королевской бельгийской футбольной ассоциации Стивен Пробст заявил, что все необходимые меры приняты. «Преимущество в том, что стадион в Астане будет крытым. Это подтвердил нам УЕФА. Благодаря этому ощущаемая температура будет около 12 градусов», — отметил он.

Напомним, команды встретятся 15 ноября в рамках квалификации чемпионата мира 2026 года. Матч на «Астана Арене» начнется в 19:00 по местному времени. Для казахстанцев это будет последняя игра в отборочном цикле — команда потеряла шансы на выход на чемпионат мира.

Ранее в КФФ заявляли, что все билеты на предстоящий матч уже распроданы.