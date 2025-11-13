Ричмонд
Раскрыто, что один напиток может снизить вред от долгого сидения

Специалисты утверждают, что молодые люди проводят сидя около шести часов в день, и это повышает риск инсульта и сердечных болезней. Новое исследование Бирмингемского университета показало, что какао может помочь, об этом пишет Daily Express.

Учёные выяснили, что чашка какао перед долгим сидением защищает артерии из-за флаванолов, которые связаны с улучшением работы сердца.

В исследовании участвовали сорок здоровых молодых людей. Часть была в хорошей форме, часть — нет. Каждый выпивал какао либо с высоким содержанием флаванолов, либо почти без них, после чего сидел два часа.

У тех, кто пил напиток с низким количеством флаванолов, появлялись признаки ухудшения работы артерий и рост давления. У участников, которые пили какао с высоким содержанием этих веществ, такого не было.

В статье в Journal of Physiology отмечается, что впервые удалось показать, что флаванолы могут предотвращать ухудшение состояния сосудов из-за сидячего образа жизни.

