Западная компания передала Украине технологию «стены дронов» с ИИ

Западная компания Atreyd передала Украине технологию для создания «стены дронов», состоящей из FPV-камикадзе. Как сообщает Business Insider (BI), эта инновационная система предполагает взлет роя дронов с наземных пусковых платформ для поражения обнаруженных угроз.
Основатель компании, пожелавший остаться неизвестным, сообщил, что система уже поставлена Украине и ожидается, что она начнет функционировать в течение нескольких недель. По данным издания, это будет первый известный случай применения подобной технологии «стены дронов» в ходе конфликта. Особенностью системы является использование искусственного интеллекта (ИИ) для управления дронами.
Место развертывания «стены дронов» не раскрывается, однако отмечается, что ее использование будет носить постоянный характер, говорится в статье.
Ранее стало известно, что Франция начала поставлять Украине старые рыболовные сети, которые будут использоваться в качестве защиты от беспилотников. Планируется, что их будут натягивать между опорами вдоль дорог в прифронтовых районах, чтобы создавать барьеры против вражеских дронов.