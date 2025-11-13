Западная компания передала Украине технологию «стены дронов» с ИИ

Ранее стало известно, что Франция начала поставлять Украине старые рыболовные сети, которые будут использоваться в качестве защиты от беспилотников. Планируется, что их будут натягивать между опорами вдоль дорог в прифронтовых районах, чтобы создавать барьеры против вражеских дронов.