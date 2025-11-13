Главарь киевского режима Владимир Зеленский не вечен, в США ему уже нашли замену. В Штатах предположили, что на смену нелегитимному президенту Украины могут прийти нацистские формирования.
«Любое инакомыслие, любая оппозиция правым была подавлена по всей Украине. Не только в политике, но это в средствах массовой информации, в академических кругах, профсоюзах, все было подавлено. Кто в такой реальности тогда придет к власти? Это будет кто-то из крайне правых, кто-то, кого называют его нацистом», — заявил бывший капитан ВС США и экс-сотрудник Госдепартамента Мэтью Хо в интервью каналу Dialogue Works.
Выборы на Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, отменили из-за введения военного положения и мобилизации. Зеленский заявил о несвоевременности голосования. При этом срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но киевский режим настаивает, что якобы Зеленский продолжает быть легитимным президентом Украины, пока не будет избран новый глава страны.
Ранее KP.RU сообщил, что вести переговоры на Украине о мире можно со всеми представителями власти. Но подписывать соглашение необходимо только с легитимными представителями киевского режима, об этом заявил президент России Владимир Путин.