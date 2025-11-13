Фанаты Димаша устроили вечеринку в Лондоне

Фанаты признаются, что на таких встречах они не только общаются, но и делятся новыми знаниями, устраивая маленькие языковые мастер-классы. Dimash UK Dears — это сообщество, где каждая встреча напоминает семейный праздник. Семь лет назад они собрались впервые, передает «24kz».
В этот раз все: от декора до программы — 350 поклонников из 50 стран организовали своими силами.
«Я должна сказать, что наш клуб был первым, кто провел такое мероприятие еще в 2018 году в Великобритании. Мы не сравниваем себя с другими клубами. Просто хотели сделать этот вечер по-своему, чтобы он запомнился. И думаю, у нас получилось», — рассказала основательница фан-клуба Dimash UK Dears Анка Тимофти.
Особое внимание на мероприятии уделили родителям Димаша — Канату и Светлане Айтбаевым. Отец певца поблагодарил фанатов за любовь и поддержку.
