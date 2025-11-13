Ричмонд
Фанаты Димаша устроили вечеринку в Лондоне

Масштабную pre-party провел в отеле The Royal Lancaster фан-клуб Dimash UK Dears накануне сольника Димаша Кудайбергена в Лондоне, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Фанаты признаются, что на таких встречах они не только общаются, но и делятся новыми знаниями, устраивая маленькие языковые мастер-классы. Dimash UK Dears — это сообщество, где каждая встреча напоминает семейный праздник. Семь лет назад они собрались впервые, передает «24kz».

В этот раз все: от декора до программы — 350 поклонников из 50 стран организовали своими силами.

«Я должна сказать, что наш клуб был первым, кто провел такое мероприятие еще в 2018 году в Великобритании. Мы не сравниваем себя с другими клубами. Просто хотели сделать этот вечер по-своему, чтобы он запомнился. И думаю, у нас получилось», — рассказала основательница фан-клуба Dimash UK Dears Анка Тимофти.

Особое внимание на мероприятии уделили родителям Димаша — Канату и Светлане Айтбаевым. Отец певца поблагодарил фанатов за любовь и поддержку.

12 ноября другие казахстанские артисты представили культуру страны на гала-концерте в Москве.