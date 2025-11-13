Красноярские пловцы завоевали серебро на чемпионате России

Представители Красноярского края успешно выступили в смешанной эстафете вольным стилем, завоевав серебряные медали. В состав команды вошли Юрий Бибиков, Кирилл Василовский, Владлена Косарева и Александра Рогова. Спортсмены показали результат в 1 минуту 34,39 секунды, уступив победителям из Новосибирской области 4,36 секунды.
В краевом минспорте отмечают, в составе новосибирской команды, выигравшей золото, выступал Даниил Марков — спортсмен, представляющий сразу два региона: Красноярский край и Новосибирскую область. Кроме того, Марков добавил в свою копилку еще две бронзовые медали — на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем.