Красноярские пловцы завоевали серебро на чемпионате России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Казани завершился чемпионат России по плаванию на «короткой воде» — в 25-метровом бассейне. В соревнованиях приняли участие более тысячи спортсменов со всей страны. Было разыграно 48 комплектов наград.

Источник: НИА Красноярск

Представители Красноярского края успешно выступили в смешанной эстафете вольным стилем, завоевав серебряные медали. В состав команды вошли Юрий Бибиков, Кирилл Василовский, Владлена Косарева и Александра Рогова. Спортсмены показали результат в 1 минуту 34,39 секунды, уступив победителям из Новосибирской области 4,36 секунды.

В краевом минспорте отмечают, в составе новосибирской команды, выигравшей золото, выступал Даниил Марков — спортсмен, представляющий сразу два региона: Красноярский край и Новосибирскую область. Кроме того, Марков добавил в свою копилку еще две бронзовые медали — на дистанциях 50 и 100 метров баттерфляем.