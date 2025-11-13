Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте житель накурился марихуаны и решил погонять по ночному городу на угнанном автомобиле

Vaib.uz (Узбекистан. 13 ноября). Очередная история о том, как лёгкий «кайф» может привести к серьёзным последствиям, произошла на днях в столице. Около 3:00 утра в дежурную часть Чиланзарского района поступило сообщение об угоне автомобиля Lacetti чёрного цвета.

Источник: Vaib.Uz

По горячим следам автоинспекторы обнаружили похищенную машину в Яшнабадском районе, задержав «любителя острых ощущений», который пытался скрыться с места происшествия.

Задержанный не стал долго отпираться.

«Я употребляю марихуану. В тот день тоже употребил. В Чиланзарском районе увидел чёрную Джентру, а ключи были прямо в машине. Ну, я и решил её угнать. По улице Махтумкули, рядом с мойкой, меня остановили сотрудники органов внутренних дел. Признаю свою вину и прошу прощения у всех», — признался он на допросе.

Причина угона — классическая халатность: владелец автомобиля оставил машину открытой, а ключи прямо в замке зажигания. Так что для «автолюбителя-экспериментатора» соблазн оказался непреодолимым.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 267 УК (угон транспортного средства). Мера пресечения — арест. Следствие продолжается.

ГУВД Ташкента вновь призывает горожан: чтобы сохранить свой автомобиль и имущество внутри, не оставляйте машину открытой, а ключи — в замке зажигания. Такие ошибки стоят дорого и владельцам, и правоохранителям, и всему городу.