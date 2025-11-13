В Ташкенте житель накурился марихуаны и решил погонять по ночному городу на угнанном автомобиле

По горячим следам автоинспекторы обнаружили похищенную машину в Яшнабадском районе, задержав «любителя острых ощущений», который пытался скрыться с места происшествия.
Задержанный не стал долго отпираться.
«Я употребляю марихуану. В тот день тоже употребил. В Чиланзарском районе увидел чёрную Джентру, а ключи были прямо в машине. Ну, я и решил её угнать. По улице Махтумкули, рядом с мойкой, меня остановили сотрудники органов внутренних дел. Признаю свою вину и прошу прощения у всех», — признался он на допросе.
Причина угона — классическая халатность: владелец автомобиля оставил машину открытой, а ключи прямо в замке зажигания. Так что для «автолюбителя-экспериментатора» соблазн оказался непреодолимым.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 267 УК (угон транспортного средства). Мера пресечения — арест. Следствие продолжается.
ГУВД Ташкента вновь призывает горожан: чтобы сохранить свой автомобиль и имущество внутри, не оставляйте машину открытой, а ключи — в замке зажигания. Такие ошибки стоят дорого и владельцам, и правоохранителям, и всему городу.