Экс-депутат из ХМАО пожаловался в Минтранс на конфликт вокруг переправы через Конду

Глава компании «УрайРечфлот» Антон Ражин сообщил, что увеличение расходов связано с ростом налоговой нагрузки и инфляцией. «Денег, которые предложили в мэрии, не хватит. Появились новые требования, выросли налоги. Соглашение с администрацией закончилось 31 октября, пока работаем за свой счет», — отметил он. По словам предпринимателя, окончательное решение по судьбе переправы будет принято на встрече с главой города Тимуром Закирзяновым 14 ноября.