В Свирске построят новую детскую школу искусств

Для учреждения возведут современное здание на 650 мест по национальному проекту «Семья». Работы начнут в 2026 году, завершат — в 2027-м. Сейчас идут конкурсные процедуры по определению подрядчика, завершить их и заключить контракт на проведение работ планируют в начале декабря, уточняет пресс-служба областного Правительства.
«Впервые в регионе новое здание для школы искусств построят по национальному проекту “Семья”. Общий объем финансирования составит 673,3 млн рублей. Построить хорошее здание на большое количество мест — не простая задача. Я говорил с мэром Свирска Владимиром Орноевым, он сказал, что берет на себя обязательства контролировать стройку, будут идти контрольные мероприятия. Я не думаю, что жителям нужно волноваться», — сказал Игорь Кобзев.
В Свирске работают два учреждения дополнительного образования детей: детская музыкальная и художественная школы. Обе находятся в старых зданиях, которые не отвечают современным требованиям и не приспособлены для обучения детей. Принято решение объединить действующие учреждения, создав новую Детскую школу искусств. Для нее проектом предусмотрено строительство трехэтажного здания с цоколем площадью более 4,3 тысячи квадратных метров.
В здании разместят три основных отделения: изобразительного искусства, музыкальное и хореографическое. Для обучения юных художников будут предусмотрены мастерские живописи, рисунка и скульптуры. Музыканты смогут заниматься в классах для индивидуальных и групповых занятий, оркестра и хора. Для юных танцоров оборудуют два специализированных зала со станками и зеркалами.
В здании создадут актовый зал на 122 места, малый концертный зал на 60 мест, библиотечно-информационный центр, буфет и выставочные зоны, разместят городскую картинную галерею. Создание новой школы искусств позволит значительно расширить возможности для дополнительного образования и творческого развития детей в Свирске.
Запланировано открытие обучения по классу скрипки, создание духового ансамбля, хореографического и театрального отделений, введение предпрофессиональной программы «Живопись». Будет открыта студия дизайна и студия раннего эстетического развития для детей дошкольного возраста, где будут заниматься рисованием и лепкой, развитием речи, развитием музыкальных способностей. Все помещения будут доступны для маломобильных людей. На прилегающей территории появится площадка для отдыха и проведения мероприятий.
Еще одну Детскую школу искусств создают в поселке Урик Иркутского района. На прямой линии в 2024 году вопрос об этом был задан Губернатору. Жители говорили, что местная администрация приобрела здание для учреждения и беспокоились по поводу начала капитального ремонта. Работы включили в национальный проект «Семья», на них направили 22 млн рублей. Сейчас готовность объекта составляет 85%.
В полном объеме завершены работы по кровле, фасаду, благоустройству территории, устройству водопровода, электроснабжения, отопления, вентиляции, канализации. Специалисты подрядной организации продолжают работы по установке пожарной сигнализации, внутренние отделочные работы. Завершить капитальный ремонт планируют до конца года.