В Свирске построят новую детскую школу искусств

«Впервые в регионе новое здание для школы искусств построят по национальному проекту “Семья”. Общий объем финансирования составит 673,3 млн рублей. Построить хорошее здание на большое количество мест — не простая задача. Я говорил с мэром Свирска Владимиром Орноевым, он сказал, что берет на себя обязательства контролировать стройку, будут идти контрольные мероприятия. Я не думаю, что жителям нужно волноваться», — сказал Игорь Кобзев.