Skills Enbek: более 362 тысяч казахстанцев прошли обучение

Всего на Платформе зарегистрировались более 860 тыс. пользователей, из которых 472,2 тыс. — в 2025 году. При этом обучение за весь период действия Платформы прошли 732,1 тыс. человек, передает DKNews.kz.
Из 51,4 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 16,3 тыс. человек — представители молодежи (в возрасте 16−35 лет), в основном из Туркестанской области (2,2 тыс. чел.), г. Шымкента (1,3 тыс. человек), Кызылординской и Костанайской областей (по 1,1 тыс. человек соответственно).
С момента запуска авторы опубликовали на Платформе более 1 000 курсов по различным направлениям, из них 375 — бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.
Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.
Самыми популярными курсами в октябре стали: «IT и телекоммуникации», «Повар-кондитер», «Сенің мансаптық бастамаң: “Электрондық еңбек биржасын” қалай пайдалануға болады», «Управление персоналом», «Пішу және тігу».
На Платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию и других.
Как сообщалось ранее, Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.
Получить доступ к обучению можно пройдя по прямой ссылке skills.enbek.kz/ или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (Enbek.kz).
На Платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.
Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов. Для пользователей доступен чат-бот с использованием искусственного интеллекта обеспечивающий быстрый поиск и получения ответа на интересующие вопросы.
По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz.
Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на Платформе.
Размещение онлайн-курсов на Платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном, русском и английском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.
Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.
Напомним, с декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.
По всем вопросам регистрации и работы на Платформе просим обращаться к ответственным сотрудникам АО «ЦРТР» по тел. 8 (7172) 95 43 17 (вн. 405, 441, 363).