Врач Кондрахин объяснил вспышку смертельной газовой гангрены в ВСУ

В рядах украинской армии фиксируется вспышка газовой гангрены — опасной инфекции с высокой смертностью. Врач-терапевт Андрей Кондрахин пояснил aif.ru, как развивается эта инфекция и с чем она связана.
«Заражение связано с загрязнением почвы. Газовую гангрену вызывают клостридии, живущие в почве. Особенно когда рана у военного была плохо обработана, ушита, после чего были созданы бескислородные условия. Тогда газовая гангрена развивается более прогрессивно. Это достаточно частая проблема во время боевых действий. Она была описана еще и в Первую, и во Вторую мировую войны», — сказал Кондрахин.
Врач назвал газовую гангрену «данностью», которая встречается при различных травмах во время военных конфликтов.
Он также пояснил, что болезнь может затронуть любого — как рядового, так и командира.
Ранее издание The Telegraph писало, что ВСУ в окопах страдают от вспышки газовой гангрены с высокой смертностью. Эта инфекция распространяется из-за невозможности своевременной эвакуации раненых в условиях активного применения дронов.