Матери погибшего на СВО бойца через суд назначили региональную выплату

Прокуратура Омской области сообщила в четверг, 13 ноября 2025 года, что по обращению матери погибшего участника специальной военной операции провела проверку соблюдения ее прав.
"Установлено, что женщина обратилась в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с заявлением о назначении единовременной региональной выплаты в размере 1 млн рублей, однако получила отказ ввиду отсутствия у погибшего бойца регистрации на территории Омской области.
Проверка показала, что с начала 2022 г. мужчина был зарегистрирован по месту пребывания в г. Омске, осуществлял трудовую деятельность и там постоянно проживал. Кроме того, контракт о прохождении военной службы он заключал через местный пункт отбора", — передает ведомство.
Заявляется, что прокуратура направила в суд исковое заявление.
Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования, обязав органы власти произвести выплату, сообщили в ведомстве.
По данным региональной прокуратуры, в 2025 году в суд в аналогичных ситуациях было подано 9 исков на общую сумму свыше 7 млн рублей.