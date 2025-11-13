Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матери погибшего на СВО бойца через суд назначили региональную выплату

В МФЦ ей отказали якобы из-за отсутствия регистрации в Омской области у ее сына.

Источник: Freepik

Прокуратура Омской области сообщила в четверг, 13 ноября 2025 года, что по обращению матери погибшего участника специальной военной операции провела проверку соблюдения ее прав.

"Установлено, что женщина обратилась в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с заявлением о назначении единовременной региональной выплаты в размере 1 млн рублей, однако получила отказ ввиду отсутствия у погибшего бойца регистрации на территории Омской области.

Проверка показала, что с начала 2022 г. мужчина был зарегистрирован по месту пребывания в г. Омске, осуществлял трудовую деятельность и там постоянно проживал. Кроме того, контракт о прохождении военной службы он заключал через местный пункт отбора", — передает ведомство.

Заявляется, что прокуратура направила в суд исковое заявление.

Суд в полном объеме удовлетворил заявленные требования, обязав органы власти произвести выплату, сообщили в ведомстве.

По данным региональной прокуратуры, в 2025 году в суд в аналогичных ситуациях было подано 9 исков на общую сумму свыше 7 млн рублей.