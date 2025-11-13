Ричмонд
KFC продлил права на свой товарный знак в России до 2036 года

Ушедшая из России сеть быстрого питания KFC сумела продлить права на свой товарный знак в стране до октября 2036 года. Об этом стало известно РИА Новости из данных электронной базы Роспатента. Соответствующее решение было принято 11 ноября.

В марте 2022 года компания Yum! Brands, владеющая брендами KFC и Pizza Hut, заявила о приостановке инвестиций и развития в России, а также о перенаправлении доходов на гуманитарные цели.

В январе 2023 года бывшее российское подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC — ООО «Юнирест» — подало заявку на товарный знак Rostic’s с указанием названия и графического оформления. В январе на зданиях KFC начали менять вывески.

25 апреля 2023 года в Москве открылся первый ресторан Rostic’s, занявший место ушедшего с российского рынка KFC. Всего под названием Rostic’s до конца лета 2023 года должны начать работу около 100 точек быстрого питания.

В апреле этого года американская сеть заведений быстрого питания McDonald’s подала заявку на регистрацию товарного знака «Макдональдс» в Роспатент. Также французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в Роспатенте шесть новых товарных знаков.