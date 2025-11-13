В Ростовской области планируют закупить 1,5 тысячи автобусов до 2030 года

В Ростовской области планируется приобрести 1,5 автобусов в ближайшие два года. Об этом сообщила на пресс-конференции глава донского минтранса Алена Беликова.
— В 2025 году все регионы занимались разработкой программы модернизации общественного транспорта. Мы такую программу тоже сформировали. Она предусматривает мероприятия по обновлению подвижного состава. Основная цель программы — довести долю парка общественного транспорта не старше нормативного к 2030 году до 80%. Например, для автобусов нормативный срок 10 лет, — рассказала министр.
В Ростове огромное количество транспорта было приобретено к Чемпионату мира по футболу в 2018-м. Соответственно, к 2028 году уровень их износа будет большим и уже сейчас надо принимать меры.
— Остается небольшой срок, чтобы выровнять ситуацию — 2026−2027 годы.
По словам министра, до 2030-го, нужно обновить около 1500 единиц автобусов. На эти цели предусмотрен 1,1 миллиарда рублей бюджетных средств.
