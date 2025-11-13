В Хабаровском крае определён прожиточный минимум на 2026 год

Прожиточный минимум — базовая величина для расчета мер социальной поддержки. На его основе определяют размер пособий на детей, государственной помощи по социальному контракту, социальных доплат к пенсии, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минэкономразвития региона. И значит все пособия и выплаты увеличатся в следующем году.