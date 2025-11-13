Ричмонд
В Хабаровском крае определён прожиточный минимум на 2026 год

Это важная величина для определения мер социальной поддержки.

Источник: Хабаровский край сегодня

С 1 января 2026 года в Хабаровском крае вступает в силу новое значение прожиточного минимума. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале нормативных правовых актов Хабаровского края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Так, в среднем на душу населения прожиточный минимум составит 23 106 рублей, что на 6,8% выше показателя 2025 года. По социально демографическим группам это выглядит так:

для трудоспособного населения — 25 186 рублей;

для пенсионеров — 19 871 рублей;

для детей — 23 758 рублей.

Прожиточный минимум — базовая величина для расчета мер социальной поддержки. На его основе определяют размер пособий на детей, государственной помощи по социальному контракту, социальных доплат к пенсии, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минэкономразвития региона. И значит все пособия и выплаты увеличатся в следующем году.