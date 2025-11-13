Жанибек Алимханулы поделился своим детским фото

На профессиональном ринге 32-летний казахстанец выиграл все 17 боев, 12 из них — нокаутами. В конце октября стало известно, что следующий бой Алимханулы проведет с обладателем чемпионского пояса в среднем весе по версии WBA кубинцем Эрисланди Лара. Поединок состоится 6 декабря в Техасе. На кону — три чемпионских пояса от WBO, IBF и WBA.