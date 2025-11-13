Жанибек Алимханулы поделился своим детским фото

Алимханулы опубликовал черно-белый снимок. «Двухлетний Жанибек», — подписал он фотографию. Между тем в комментариях подписчики Алимханулы желают ему удачи в предстоящем боюс за три титула.
Напомним, в начале апреля Алимханулы защитил два титула чемпиона мира, встретившись на ринге с французско-конголезским боксером Анауэлем Нгамиссенге. В пятом раунде Алимханулы отправил противника в нокаут.
На профессиональном ринге 32-летний казахстанец выиграл все 17 боев, 12 из них — нокаутами. В конце октября стало известно, что следующий бой Алимханулы проведет с обладателем чемпионского пояса в среднем весе по версии WBA кубинцем Эрисланди Лара. Поединок состоится 6 декабря в Техасе. На кону — три чемпионских пояса от WBO, IBF и WBA.