Жанибек Алимханулы поделился своим детским фото

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы в соцсети Х опубликовал свое детское фото — на снимке знаменитому сейчас боксеру 2 года, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Алимханулы опубликовал черно-белый снимок. «Двухлетний Жанибек», — подписал он фотографию. Между тем в комментариях подписчики Алимханулы желают ему удачи в предстоящем боюс за три титула.

Напомним, в начале апреля Алимханулы защитил два титула чемпиона мира, встретившись на ринге с французско-конголезским боксером Анауэлем Нгамиссенге. В пятом раунде Алимханулы отправил противника в нокаут.

На профессиональном ринге 32-летний казахстанец выиграл все 17 боев, 12 из них — нокаутами. В конце октября стало известно, что следующий бой Алимханулы проведет с обладателем чемпионского пояса в среднем весе по версии WBA кубинцем Эрисланди Лара. Поединок состоится 6 декабря в Техасе. На кону — три чемпионских пояса от WBO, IBF и WBA.