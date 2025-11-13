В Башкирии представили план реконструкции дороги Нефтекамск — Ташкиново

Стало известно, что Министерство строительства Башкирии одобрило план территории, на которой пройдет реконструкция объездной дороги около Нефтекамска. Соответствующая информация была опубликована властями.
Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на документы ведомства, проект включает в себя обновление почти 9,7 километра автодороги, ведущей из Нефтекамска в Ташкиново. Помимо этого, запланированы работы по созданию необходимой инфраструктуры: строительство воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ и линий 0,4 кВ, которые обеспечат питание для уличного освещения вдоль всей трассы.
По имеющимся сведениям, проектное решение уже получило одобрение со стороны администраций Нефтекамска и Краснокамского района, на чьей территории разместится объект. В границах запланированных работ отсутствуют земли лесного фонда, особо охраняемые природные зоны, а также памятники культурного наследия.
