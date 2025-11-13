В Башкирии представили план реконструкции дороги Нефтекамск — Ташкиново

Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на документы ведомства, проект включает в себя обновление почти 9,7 километра автодороги, ведущей из Нефтекамска в Ташкиново. Помимо этого, запланированы работы по созданию необходимой инфраструктуры: строительство воздушных линий электропередач напряжением 6 кВ и линий 0,4 кВ, которые обеспечат питание для уличного освещения вдоль всей трассы.