В Хабаровском крае раздадут миллионы на проекты, меняющие жизнь людей

В Хабаровском крае объявили победителей Первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года, сообщает пресс-служба правительства края.
От региона подано 73 заявки на общую сумму 225,2 млн рублей.
Поддержку получили девять проектов на 16,2 млн рублей. Три реализуют социально ориентированные НКО: «Мир говорящих машин» с проектом «Шуми, Восток. Соседи» (6,9 млн), «Расти с театром» — «Кабарга в театре» (2,3 млн) и центр инициатив «Нижнеамурье» — «Молодежный фестиваль Гжель на Амуре» (~700 тыс. руб.).
«Поздравляем победителей! Приём заявок на второй конкурс продолжается до 2 декабря. Консультации по проектам доступны по адресу info@mykhabkray.ru», — отметили в комитете по внутренней политике правительства края.