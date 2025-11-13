Ричмонд
В Хабаровском крае раздадут миллионы на проекты, меняющие жизнь людей

Девять победителей Первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года получили гранты на социально-культурные проекты.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае объявили победителей Первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2026 года, сообщает пресс-служба правительства края.

От региона подано 73 заявки на общую сумму 225,2 млн рублей.

Поддержку получили девять проектов на 16,2 млн рублей. Три реализуют социально ориентированные НКО: «Мир говорящих машин» с проектом «Шуми, Восток. Соседи» (6,9 млн), «Расти с театром» — «Кабарга в театре» (2,3 млн) и центр инициатив «Нижнеамурье» — «Молодежный фестиваль Гжель на Амуре» (~700 тыс. руб.).

«Поздравляем победителей! Приём заявок на второй конкурс продолжается до 2 декабря. Консультации по проектам доступны по адресу info@mykhabkray.ru», — отметили в комитете по внутренней политике правительства края.