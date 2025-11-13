Хоценко сообщил, что Омская область стала одним из лидеров по числу поддержанных президентским фондом

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, по итогам первой заявочной кампании президентского фонда культурных инициатив на 2026 год Омская область вошла в десятку регионов-лидеров по количеству поддержанных проектов.
«Омская область в лидерах по количеству проектов, которые получили поддержку президентского фонда культурных инициатив на 2026 год по итогам первой заявочной кампании. 18 наших команд получат более 63 млн рублей на реализацию своих творческих проектов», — заявил Виталий Хоценко.
Как уточнили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, самую большую поддержку получил проект Омского отделения Союза театральных деятелей России -Всероссийский фестиваль «Его величество театр». Мероприятие пройдет на базе театра «Галерка» и будет посвящен 150-летию Союза театральных деятелей России. В афишу фестиваля войдут спектакли о театре и для театра.
Также поддержку получил Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Арлекина», который пройдет в мае 2026 года.
Кроме того, объявлено, что грантовые средства направлены и на развитие культурных инициатив в муниципалитетах. Так, Седельниковский район реализует проект фестиваля народного танца и традиций «Сибирские жарки». Он призван популяризировать народное творчество и традиционные ценности.
Отметим, что прославленный ансамбль танца «Жарки» — неоднократный победитель региональных и всероссийских конкурсов — станет центральным участником фестиваля. В следующем году в рамках нацпроекта «Семья» завершится капитальный ремонт хореографического отделения Седельниковской детской школы искусств, где занимается коллектив.
Планируется, что реализация поддержанных проектов позволит Омской области встретить год звания «Культурной столицы России» масштабными и впечатляющими событиями, усиливающий творческий потенциал региона.