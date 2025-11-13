Хоценко сообщил, что Омская область стала одним из лидеров по числу поддержанных президентским фондом

Как уточнили в пресс-службе губернатора и омского облправительства, самую большую поддержку получил проект Омского отделения Союза театральных деятелей России -Всероссийский фестиваль «Его величество театр». Мероприятие пройдет на базе театра «Галерка» и будет посвящен 150-летию Союза театральных деятелей России. В афишу фестиваля войдут спектакли о театре и для театра.