Бюджет Омской области получил 115 миллиардов рублей налоговых поступлений

Значительный рост отмечен в поступлениях в бюджет города Омска — 14,2 млрд рублей, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Еще более существенное увеличение продемонстрировали бюджеты муниципальных районов — 9,4 млрд рублей, что на 15,9% превышает показатели прошлого года. Налоговики подчеркивают, что основными доходными источниками стали налог на доходы физических лиц (42%), налог на прибыль организаций (18,2%) и акцизы на подакцизные товары (17,3%).