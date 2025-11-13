Бюджет Омской области получил 115 миллиардов рублей налоговых поступлений

Омские фискалы отчитались за 10 месяцев: бюджет региона пополнился на 114,9 млрд рублей. По данным УФНС России по Омской области, консолидированный бюджет региона за январь-октябрь 2025 года пополнился на 114,9 млрд рублей. Этот показатель на 7,1% превышает результаты аналогичного периода прошлого года — рост составил 7,6 млрд рублей.
«Основной объем поступлений традиционно приходится на областной бюджет — 91,3 млрд рублей или 80% от общего объема, что на 5,1% выше уровня прошлого года», — сообщили в налоговой службе.
Значительный рост отмечен в поступлениях в бюджет города Омска — 14,2 млрд рублей, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Еще более существенное увеличение продемонстрировали бюджеты муниципальных районов — 9,4 млрд рублей, что на 15,9% превышает показатели прошлого года. Налоговики подчеркивают, что основными доходными источниками стали налог на доходы физических лиц (42%), налог на прибыль организаций (18,2%) и акцизы на подакцизные товары (17,3%).
«Структура поступлений демонстрирует стабильность региональной экономики. На долю этих трех источников приходится 77,5% всех налоговых поступлений в бюджеты всех уровней», — отмечают в УФНС.
Доля налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы, составила 11,3%, а поступления от имущественных налогов достигли 9,9%. Налоговые органы региона продолжают работу по обеспечению полноты и своевременности поступлений в бюджеты всех уровней.