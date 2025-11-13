Ричмонд
Игорь Богдашин лишился поста в «Союзе поддержки онкопациентов»

Новым председателем организации стала Наталья Налимова.

Источник: Комсомольская правда

На платформе focus.kontur.ru сообщается о том, что экс-гендиректор аптечной сети «Омское лекарство» Игорь Богдашин покинул пост председателя региональной общественной организации «Союз поддержки онкопациентов». 11 ноября 2025 года эту должность заняла Наталья Налимова, учредитель благотворительного фонда «Обнимая небо».

Напомним, Богдашин возглавлял «Союз поддержки онкопациентов» с 2020 года. Весной 2025-го лишился должности генерального директора «Омского лекарства», объединяющего более 100 аптечных пунктов. Это осенью против управленца возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По данным на 12 ноября 2025 года, Богдашин содержится в СИЗО по ходатайству следствия.

