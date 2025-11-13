В США завершился рекордный по продолжительности шатдаун

Срочная новость.
В США завершился самый продолжительный шатдаун в истории страны, который длился 43 дня. После того как обе палаты Конгресса одобрили соответствующий законопроект, президент Дональд Трамп подписал документ о финансировании государственных программ. В палате представителей законопроект поддержали 222 депутата, против проголосовали 209 человек.
Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.Читать дальше