Рубио: у США заканчиваются цели для введения новых санкций против РФ

У Вашингтона заканчиваются цели для введения новых ограничительных мер в отношении Российской Федерации, заявил Марко Рубио.
Госсекретарь США признал это в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
«Я не знаю, что ещё следует делать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить санкции», — сказал он, говоря о «санкционном давлении» на РФ.
По словам госсекретаря, американская сторона при президенте Дональде Трампе уже утвердила санкции против российских нефтяных компаний.
Ранее сообщалось, что законопроект о новых санкциях Соединённых Штатов в отношении Российской Федерации «поставили на паузу».
Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных государствах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.