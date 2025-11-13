Ричмонд
Рубио: у США заканчиваются цели для введения новых санкций против РФ

Признание госсекретаря прозвучало в ходе встречи с журналистами.

Источник: Аргументы и факты

У Вашингтона заканчиваются цели для введения новых ограничительных мер в отношении Российской Федерации, заявил Марко Рубио.

Госсекретарь США признал это в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

«Я не знаю, что ещё следует делать. У нас заканчиваются вещи, чтобы вводить санкции», — сказал он, говоря о «санкционном давлении» на РФ.

По словам госсекретаря, американская сторона при президенте Дональде Трампе уже утвердила санкции против российских нефтяных компаний.

Ранее сообщалось, что законопроект о новых санкциях Соединённых Штатов в отношении Российской Федерации «поставили на паузу».

Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. Кроме того, в западных государствах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.

Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
