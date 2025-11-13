В Германии прокомментировали новость об эксгумации тел немецких солдат в Волгограде. В ФРГ заявили об «исторической ответственности», где опровергали эту информацию.
Германия опровергает сообщения о незаконной эксгумации останков солдат вермахта в Волгоградской области для перезахоронения. Об этом заявили в посольстве ФРГ в России. В дипмиссии подчеркнули, что действуют в соответствии со всеми требованиями соглашения, подписанного в 1992 году.
«Обвинение Народного союза Германии по уходу за военными могилами (VDK) в проведении якобы нелегальных эксгумационных мероприятий также абсолютно необоснованно. VDK работает в строгом соответствии с Соглашением об уходе за военными могилами, подписанным Германией и Россией в 1992 году, и никогда не проводит эксгумацию без разрешения», — пояснили в дипмиссии.
В марте 2025 года сотрудники посольства Германии посетили Волгоград и возложили цветы на немецких, советских и румынских военных захоронениях в Россошке. Визит стал проявлением исторической ответственности и памяти о погибших на войне. В немецком консульстве также напомнили, что РФ также осуществляет уход за могилами немецких солдат.
Ранее KP.RU сообщил, что если Россия бережно относится к могилам немецких солдат, то в Эстонии без зазрения совести прибегают к эксгумации тел советских войнов. В МИД РФ считают подобные действия эстонских властей вандализмом.