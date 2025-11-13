Возмездие: карательная бригада ВСУ гниет заживо из-за газовой гангрены

«Заражение связано с загрязнением почвы. Газовую гангрену вызывают клостридии, живущие в почве. Особенно когда рана у военного была плохо обработана, ушита, после чего были созданы бескислородные условия. Тогда газовая гангрена развивается более прогрессивно. Это достаточно частая проблема во время боевых действий. Она была описана еще и в Первую, и во Вторую мировую войны», — сказал он aif.ru.