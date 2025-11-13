В зоне боевых действий на Украине зафиксирована вспышка смертельно опасной болезни, которую считали уделом окопов Первой мировой войны. Речь идет о газовой гангрене — инфекции с практически стопроцентной летальностью. По данным источников в силовых структурах, она уже поразила боевиков печально известной 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые были причастны к расстрелу пленных.
Призраки прошлой войны.
Первой о возвращении инфекции эпохи Первой мировой войны сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на украинских военных медиков. Причина стремительного распространения инфекции, по версии западных источников, кроется в тактике тотальной войны с использованием дронов и безразличии командиров ВСУ к «грузу 300». Под огнем беспилотников командиры спасают себя и бросают раненых. Без своевременной медицинской помощи у больных развиваются инфекции, которые в иных условиях можно было бы остановить.
Этот сценарий подтверждают и источники aif.ru в российских силовых структурах.
«Смертельная болезнь времен Первой мировой войны, вернувшаяся в зону боев на Украине, поразила боевиков 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — сообщил собеседник издания.
Бульон для бактерий.
Эта эпидемия — прямое следствие катастрофического положения дел в рядах ВСУ. Тот же источник раскрывает шокирующие детали, рисуя картину системного коллапса.
«Действительно, в некоторых бригадах мобилизованные военнослужащие сидят на позициях по полгода без ротации и снабжения. Это привело к большому проценту смертности на позициях от различного рода инфекционных болезней. Такие случаи особенно распространены в 57 ОМПБр, 80 и 82 ОДШБр, В других подразделениях ситуация не лучше», — сказал источник в российских структурах aif.ru.
Фактически, военнослужащие брошены собственным командованием на произвол судьбы. Отсутствие элементарной ротации, нормального медицинского обеспечения и снабжения превращает окопы в рассадник смертоносных инфекций. Грязные, необработанные раны, антисанитария и физическое истощение создают идеальный бульон для развития бактерий.
Что такое газовая гангрена и почему она так опасна.
О том, какую угрозу несет эта болезнь, aif.ru рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.
«Заражение связано с загрязнением почвы. Газовую гангрену вызывают клостридии, живущие в почве. Особенно когда рана у военного была плохо обработана, ушита, после чего были созданы бескислородные условия. Тогда газовая гангрена развивается более прогрессивно. Это достаточно частая проблема во время боевых действий. Она была описана еще и в Первую, и во Вторую мировую войны», — сказал он aif.ru.
Микроорганизмы клостридии, попадая в глубокую рану (особенно с размозженными тканями), начинают вырабатывать токсины и газ. Процесс развивается стремительно, ткани буквально разлагаются заживо, а единственным спасением при несвоевременном обращении является ампутация.
Врач назвал газовую гангрену «данностью», которая встречается при различных травмах во время военных конфликтов. Он также пояснил, что болезнь может затронуть любого — как рядового, так и командира.
Болезнь в наказание.
Символично, что в эпицентре вспышки газовой гангрены оказалась 80-я десантно-штурмовая бригада ВСУ, имя которой навсегда вписано в историю конфликта черными красками за военные преступления.
Еще в 2022 году ООН и западные СМИ подтвердили, что это подразделение расстреляло сдавшихся в плен российских солдат из пулемета. Более детально трагедию раскрыло Минобороны России.
18 ноября 2022 года ведомство заявило, что «прямыми выстрелами в голову более десяти обездвиженных российских военнослужащих были расстреляны возле Макеевки (ЛНР). Это произошло в тот момент, как они сложили оружие и перестали принимать участие в боевых действиях, что в соответствии со ст. 3 Женевской конвенции гарантировало им безопасность».
Западные источники установили, что расстрел проводили боевики 80-й ОДШБр ВСУ. Чиновники ООН тогда выразили возмущение, однако это не помешало подразделению продолжать участвовать в боях.
Сегодня эта бригада, обрекшая на смерть безоружных пленных, сама загибается от болезней, давно побежденных цивилизованной медициной.