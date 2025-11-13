Опаснее гриппа и ковида: Онищенко предупредил об агрессивном вирусе

Осенне-зимний сезон традиционно сопровождается всплеском респираторных заболеваний. В этом году в информационном поле наряду с привычными гриппом и COVID-19 активно обсуждается респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Новости из-за рубежа и тревожные сообщения в соцсетях заставляют многих задуматься о появлении новой угрозы. За экспертной оценкой ситуации aif.ru обратился к бывшему главному санитарному врачу РФ, а ныне депутат Госдумы, эпидемиологу Геннадию Онищенко.
Чем опасен РСВ и есть ли повод для страха?
«Нового в этом вирусе ничего нет, он всегда находился в воздухе. Другое дело, что клиника РСВ в некоторых случаях может быть более агрессивной с точки зрения температурных явлений, интоксикации», — констатировал эксперт.
То есть РСВ — не новичок, он хорошо знаком медикам. Однако его особенность заключается в потенциально тяжелом течении. У отдельных групп пациентов болезнь может проходить с более высокой температурой и выраженными симптомами отравления организма. Это особенно актуально для людей с ослабленной иммунной системой.
Но Онищенко призывает не паниковать: «Я могу с уверенностью сказать, что доминировать он не будет в линейке тех 200 вирусов и микробов, которые определяют подъем заболеваемости в осенне-зимний период».
Таким образом, несмотря на потенциальную агрессивность, РСВ не станет главным возбудителем инфекций в этом сезоне. Эпидемиологический ландшафт по-прежнему будет определяться множеством других патогенов.
«Нужно дождаться геномной расшифровки, чтобы предметно говорить о том, произошли ли с респираторно-синцитиальным вирусом какие-либо мутации, что, собственно, происходит со всем живым», — говорит Онищенко.
Что делать для защиты?
На фоне распространения информации о том, что респираторно-синцитиальный вирус может быть так же опасен, как грипп и COVID-19 (о чем, например, сообщала пресс-служба Сингапурской больницы общего профиля), Геннадий Онищенко призвал сосредоточиться не на страхе, а на профилактике.
«Каждому из нас нужно соблюдать обычные требования: одеваться по сезону, нормально питаться, привиться от гриппа, что еще не поздно сделать. Если появились симптомы заболевания, не геройствовать, а обратиться за помощью в поликлинику», — сказал врач.
«Особенно это касается людей, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, эндокринной системой. То есть в зоне риска, прежде всего, пожилое население и, конечно, о детях не надо забывать», — добавил спеуциалист.
Именно эти категории наиболее уязвимы перед тяжелыми последствиями любых респираторных инфекций, будь то РСВ, грипп или COVID-19.
Официальная позиция Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор официально опроверг информацию о появлении в России нового вируса. В ведомстве уточнили, что называемый в СМИ таковым респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) хорошо изучен и является сезонным.
Это еще один из многочисленных возбудителей ОРВИ, который, однако, может протекать достаточно тяжело. Ключ к безопасности — в соблюдении проверенных временем мер профилактики и своевременном обращении к врачу при появлении симптомов недомогания. Соблюдая эти простые правила, можно свести риски к минимуму и пережить сезон простуд без лишних тревог.