Опаснее гриппа и ковида: Онищенко предупредил об агрессивном вирусе

То есть РСВ — не новичок, он хорошо знаком медикам. Однако его особенность заключается в потенциально тяжелом течении. У отдельных групп пациентов болезнь может проходить с более высокой температурой и выраженными симптомами отравления организма. Это особенно актуально для людей с ослабленной иммунной системой.