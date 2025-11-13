Платный прием в вузы для набравших менее 50 баллов на ЕГЭ не ограничат

«Данная норма будет распространяться только на специальности, включенные в перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, платное обучение по которым регулируется специальным распоряжением правительства России. В настоящее время в проект такого перечня включены порядка 10% специальностей от их общего числа», — говорится в сообщении.