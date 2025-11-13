Платный прием в вузы для набравших менее 50 баллов на ЕГЭ не ограничат

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Минобрнауки РФ не собирается вводить полное ограничение приема на платные места для вузов, где средний результат ЕГЭ поступивших не достиг 50 баллов, речь идет лишь о 10% специальностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о государственном регулировании платного приема в российские университеты, по которому правительство России наделяется полномочиями устанавливать вузам предельное число коммерческих мест.
«Данная норма будет распространяться только на специальности, включенные в перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, платное обучение по которым регулируется специальным распоряжением правительства России. В настоящее время в проект такого перечня включены порядка 10% специальностей от их общего числа», — говорится в сообщении.
Речь идет о таких направлениях, как «Бизнес-информатика», «Торговое дело», «Товароведение», «Юриспруденция», «Психология» и ряде других специальностей.
В министерстве также добавили, что данная норма не означает запрета платного приема абитуриентов, набравших менее 50 баллов на ЕГЭ.
Ее действие, как отметили в Минобрнауки РФ, привязано к реальной практике приема на платные места на определенные специальности в конкретных вузах.