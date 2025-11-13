Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Ефремов неожиданно рассказал о сепарации от отца

Актер Никита Ефремов в выпуске Dreamcast на VK Видео рассказал о своей семье и о том, как отделяется от громкой фамилии.

Актер Никита Ефремов в выпуске Dreamcast на VK Видео рассказал о своей семье и о том, как отделяется от громкой фамилии.

Он сказал, что этот путь начался в 2021 году. Первым шагом был уход из Современника четыре года назад.

Тогда, по его словам, ему стало легче. Он не хотел, чтобы его связывали с отцом и дедом из-за их привычки пить, и надеялся, что на нем эта история закончится.

Ефремов считает, что важно не повторять зависимости семьи, чтобы понимать, кто он сам. Ему хватает простого чувства любви, чтобы оставаться на связи с близкими.

Читайте также: Михаил Ефремов оставил себе одну квартиру в центре Москвы.