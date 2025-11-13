Никита Ефремов неожиданно рассказал о сепарации от отца

Актер Никита Ефремов в выпуске Dreamcast на VK Видео рассказал о своей семье и о том, как отделяется от громкой фамилии.
Он сказал, что этот путь начался в 2021 году. Первым шагом был уход из Современника четыре года назад.
Тогда, по его словам, ему стало легче. Он не хотел, чтобы его связывали с отцом и дедом из-за их привычки пить, и надеялся, что на нем эта история закончится.
Ефремов считает, что важно не повторять зависимости семьи, чтобы понимать, кто он сам. Ему хватает простого чувства любви, чтобы оставаться на связи с близкими.
Читайте также: Михаил Ефремов оставил себе одну квартиру в центре Москвы.