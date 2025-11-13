Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: США почти исчерпали возможности для введения новых антироссийских санкций

США практически исчерпали свои возможности по введению новых антироссийских ограничений, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

США практически исчерпали свои возможности по введению новых антироссийских ограничений, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Во время общения с журналистами после встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 он отметил, что «осталось не так много возможностей для введения санкций с нашей стороны», так как «заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции».

Рубио также подчеркнул, что Вашингтон уже ввел рестрикции против «крупнейших нефтяных компаний» России, добавив: «Не знаю, что еще нужно сделать». По его мнению, Европе следует принимать более активные меры против так называемого «теневого флота», передает ТАСС.

Ранее западные аналитики заявили, что президент США Дональд Трамп начал сомневаться в необходимости усиления антироссийских санкций. По их информации, президент США изменил свое мнение после встречи с главой КНР Си Цзиньпином.

Однако, стало известно, что новые санкции Соединенных Штатов Америки против РФ затронут нефтедобывающие компании «Роснефть» и «Лукойл». Введение рестрикций обусловлено тем, что у России якобы отсутствует желание вести мирный процесс по Украине.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше