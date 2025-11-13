Рубио: США почти исчерпали возможности для введения новых антироссийских санкций

США практически исчерпали свои возможности по введению новых антироссийских ограничений, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
Во время общения с журналистами после встречи глав внешнеполитических ведомств стран G7 он отметил, что «осталось не так много возможностей для введения санкций с нашей стороны», так как «заканчиваются цели, в отношении которых можно было бы ввести санкции».
Рубио также подчеркнул, что Вашингтон уже ввел рестрикции против «крупнейших нефтяных компаний» России, добавив: «Не знаю, что еще нужно сделать». По его мнению, Европе следует принимать более активные меры против так называемого «теневого флота», передает ТАСС.
Ранее западные аналитики заявили, что президент США Дональд Трамп начал сомневаться в необходимости усиления антироссийских санкций. По их информации, президент США изменил свое мнение после встречи с главой КНР Си Цзиньпином.