Челябинцев в выходные зовут на концерт «Три дня дождя», лекцию о смысле жизни и немое кино. Афиша

Кулинарная студия «Классное время» 16 ноября в 11:00 приглашает на мастер-класс по созданию аромадиффузора. Участники выберут аромат, создадут композицию в стеклянном флаконе и оформят упаковку. Стоимость участия — 1000 рублей. В этот же день в 17:00 в студии пройдет мастер-класс по приготовлению фуршетного меню, включающий брускетты с креветками и карпаччо, улиток с колбасой, профитроли с рыбой и курицей, а также салат с баклажанами. Стоимость — 1800 рублей. (18+).