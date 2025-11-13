Вспышка на Солнце привела к сильнейшим полярным сияниям десятилетия

По данным ИКИ РАН, в ближайшие дни ожидается воздействие еще нескольких волн, образовавшихся в результате серии вспышек на Солнце. Астрономы отмечают, что подобная активность светила наблюдается крайне редко и может привести не только к небесным явлениям, но и к сбоям в работе спутников и навигационных систем.