Следствие изъяло машину семьи Усольцевых: она стала вещдоком

Следователи официально признали автомобиль, на котором семья Усольцевых отправилась в туристический поход под Красноярском и пропала, вещественным доказательством по делу. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета РФ.
«Автомобиль Skoda Kodiaq зарегистрирован на организацию, в которой работал Усольцев. Он изъят и признан вещественным доказательством, поскольку именно на нем семья Усольцевых отправилась в турпоход», — пояснил представитель следственного управления.
Он также подчеркнул, что машина играет важную роль в расследовании, в частности для проведения генетических экспертиз. Уже назначено две генетические проверки, допрошено свыше 60 человек. Официальная версия следствия остаётся прежней — несчастный случай.
Ранее сообщалось, что при осмотре автомобиля в бардачке обнаружили 300 тысяч рублей. Родственники рассказали, что глава семьи, Усольцев-старший, часто оставлял деньги в машине, включая значительные суммы. Найденные средства были переданы дочери главы семьи от первого брака.