Еврокомиссар: ЕК больше не может выдавать Украине обычные кредиты

На пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы еврокомиссар заявил, что Украина испытывает «очень большой недостаток финансирования». В связи с этим Еврокомиссия рассматривает возможность применения так называемой схемы «репарационного кредита», которая подразумевает экспроприацию российских активов. Домбровскис пояснил, что новые формы финансирования возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем, которые не будут дополнительным финансовым бременем для стран ЕС.