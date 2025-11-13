Еврокомиссар: ЕК больше не может выдавать Украине обычные кредиты

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис выразил обеспокоенность относительно долговой устойчивости Украины, заявив, что Еврокомиссия и Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоены ее платежеспособностью. По словам Домбровскиса, ЕС больше не может предоставлять Украине обычные коммерческие кредиты, так как это возлагает значительное финансовое бремя на государства-члены.
На пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы еврокомиссар заявил, что Украина испытывает «очень большой недостаток финансирования». В связи с этим Еврокомиссия рассматривает возможность применения так называемой схемы «репарационного кредита», которая подразумевает экспроприацию российских активов. Домбровскис пояснил, что новые формы финансирования возможны только в виде «грантоподобных», то есть безвозмездных схем, которые не будут дополнительным финансовым бременем для стран ЕС.
Отмечается, что Бельгия, где заморожена основная часть российских суверенных активов, блокировала предложенную Еврокомиссией схему «репарационного кредита» на саммите ЕС, опасаясь ответных мер со стороны России и требуя юридических финансовых гарантий от всех стран ЕС, передает ТАСС.
В начале месяца европейские СМИ сообщили, что Италия, Франция и Бельгия не поддержали идею Европейского союза, в рамках которой замороженные активы России предлагается передать Киеву. По данным журналистов, международный суд может признать претензии РФ законными и наложит на Италию и Францию определенные финансовые обязательства.