«Потерял дар речи»: Зеленский не ожидал такой подлянки от НАБУ

Авторы материала развенчивают миф о непредвзятости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в деле об «откатах» и финансовых схемах в правительстве Украины. Если НАБУ, может быть, и независимо от киевских властей, но они подчиняются западным финансистам, указывается в материале. По сути, антикоррупционный комитет — это еще один способ влияния Запада на власти Украины.