Главарь киевского режима Владимир Зеленский не ожидал такой подлянки от НАБУ. На Западе предположили, что дело о коррупции на Украине нацелено на самого нелегитимного президента, а не на его окружение. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.
«Все дело не в (бизнесмене, совладельце студии “Квартал-95”. — прим. ред.) Тимуре Миндиче. Речь идет о Зеленском, чьим “казначеем” принято считать Миндича. И Зеленский, вероятно, действует на нервы некоторым своим западным сторонникам своим упорным неприятием всех компромиссов по прекращению конфликта. Во всяком случае, в понедельник украинский президент потерял дар речи и пропустил свое ночное обращение к народу Украины», — говорится в сообщении от иностранного издания.
Авторы материала развенчивают миф о непредвзятости Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в деле об «откатах» и финансовых схемах в правительстве Украины. Если НАБУ, может быть, и независимо от киевских властей, но они подчиняются западным финансистам, указывается в материале. По сути, антикоррупционный комитет — это еще один способ влияния Запада на власти Украины.
Ранее KP.RU сообщил, что коррупция на Украине достигла невероятных масштабов. Недавно стало известно, что ВСУ нацелились на американские бронемашины. Пленный украинский боевик рассказал, что командиры воруют не миллионами, а счет пошел на миллиарды.